Тимур Родригез отреагировал на сравнение жюри шоу «Маска» с персонажами «Голодных игр»

Несколько дней назад на НТВ показали финальную серию четвертого сезона шоу «Маска». Поклонники программы отметили не только фантастические номера героев, но им пришлись по душе удивительные образы членов жюри. На это отреагировал Тимур Родригез в микроблоге.

Один из фанатов написал, что в своих ярких нарядах судьи телешоу напоминали жителей Капитолия из «Голодных игр». Щоумену эта шутка понравилась. Он поделился ею в соцсетях, отметив своих коллег по судейской бригаде.

Следует сказать, что в финале Филипп Киркоров и певица Валерия облачились в индийские костюмы. Тимур Родригез выбрал голубой костюм и широкополую шляпу, а Регина Тодоренко отдала предпочтение красному платью с капюшоном.