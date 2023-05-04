Зарубежный и отечественный кинематограф радует зрителей новинками. "Вокруг ТВ" опубликовал список лучших российских и зарубежных телесериалов в мае 2023 года. В последний месяц весны на российские экраны выйдут продолжения полюбившихся многим многосерийных фильмов.

Российские создатели представят 9-ий сезон сериала "Мосгаз. Дело №9"; а также 2-ий сезон сериала "БиМ". Кроме того, зрителя ждут 3-ий сезон "Мир! Дружба! Жвачка"; сериалы "Кошка"; "Операция "Неман"; "Всем по 50"; "Спасти единственного сына"; "Отчаянная невеста"; "Юность"; "Балет"; "Плейлист волонтера"; "Райцентр".

Зарубежный кинематограф тоже порадует. Так, на усмотрение публики в мае будут представлены такие сериалы как "Сантехники Белого дома"; "Фубар""Бункер"; "Детектив под кайфом", "Королева Шарлотта. История Бриджертонов".