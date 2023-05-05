45-летняя Ольга Орлова впервые за долгое время показала своего мужа Валерия

45-летняя певица и ведущая Ольга Орлова, которая недавно родила дочь, наконец-то показал своего супруга Валерия. Причем впервые за долгое время. На своей странице в соцсети артистка опубликовала видео с мужем.

Ольга редко показывает подписчикам супруга. Также исполнительница не появляется с избранником на светских мероприятиях. Поэтому появление Валерия в микроблоге певицы вызвало настоящий ажиотаж у армии подписчиков.

Видео появилось по случаю празднования дня рождения ее взрослого сына от первого брака Артема.