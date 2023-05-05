В Германии проведен опрос об отношении к миграционной политике

Сообщается, что в Германии проведен социологический опрос среди населения по вопросу об отношении немцев к миграционной политике, проводимой правительством государства. Отмечается, что по результатам опроса оказалось, что более половины опрошенных выразили протест против той политики, которую проводит немецкое правительство.

Уточняется, что 54% опрошенных выступили против такого уровня миграции, который отмечается в последние годы. Примерно треть опрошенных выразили поддержку такому уровню миграции. Около 80% опрошенных выступили за расселение мигрантов на границах Германии. Около 77% опрошенных полагают, что политическое руководство мало занимается вопросами миграции.