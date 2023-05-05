Yandex.RTB

Президент Филиппин сделал заявление о базах США

Image 16+
Президент Филиппин сделал заявление о базах США
В Мире
Фото из открытых источников

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший сделал заявление о ситуации с размещенными в государстве американскими базами. Политический руководитель Филиппин заявил, что эти базы США не должны использоваться для противостояния с другими государствами. Он заявил, что использование этих баз для противостояния с Китаем будет противоречить договоренности между Филиппинами и США.

Маркос-младший также отметил, что не получал со стороны американского политического руководства каких-либо сообщений и предложений по этому вопросу. Ранее сообщалось, что со стороны политического руководства Филиппин было выражено намерение расширять сотрудничество с Китаем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Президент Филиппин сделал заявление о базах США

Сегодня, 09:53

В Германии проведен опрос об отношении к миграционной политике

Сегодня, 09:43

Лавров прибыл в Индию

Вчера, 09:18

Эрнст сделал заявление об участии российских экспертов в расследовании инцидента на «Северном потоке»

3-05-2023, 10:03

Червяков рассказал о белорусском экспорте

1-05-2023, 18:58

Политолог Ермаков выразил мнение о западной политике по отношению к Российской Федерации

1-05-2023, 11:53

Володин сделал заявление о сотрудничестве с Кубой

30-04-2023, 19:48

Экономист Хазин выразил мнение о долларе и евро

29-04-2023, 19:13

Рибера сделала заявление об импорте в Испанию топлива из Российской Федерации

28-04-2023, 19:03

Шойгу и Шанфу провели переговоры

28-04-2023, 12:28

Маккарти подверг критике демократов

27-04-2023, 15:13

Цзиньпин обозначил Зеленскому позицию по вопросу применения ядерного вооружения

26-04-2023, 18:38

Мирзаян выразил мнение о переносе штаб-квартиры ООН

26-04-2023, 15:38

Лукашик сделал заявление об отношении разных государств к РФ

25-04-2023, 20:08

Защитить мирных людей и справедливость: Евгений Пригожин рассказал о целях ЧВК «Вагнер» в Африке

25-04-2023, 18:34

Вавилов выразил мнение о заявлениях Шайе

25-04-2023, 16:13

Издание Politico сообщает о намерении ЕС расширять сотрудничество с Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном

24-04-2023, 15:43

Боррель сделал заявление о целях дипломатии ЕС в отношениях между США и Китаем

24-04-2023, 15:38

Лулу да Силва сделал заявление о позиции по украинскому кризису

23-04-2023, 12:18

«Я им деньжат подкинул»: Пригожин объяснил, почему в The Washington Post «смягчили» статью о нем

21-04-2023, 16:10

Телеведущая и певица из РФ Ольга Бузова сбежала в Рим вместе с продюсером Ником Мартыновым
  • 2-05-2023, 12:02

Телеведущая и певица из РФ Ольга Бузова сбежала в Рим вместе с продюсером Ником Мартыновым

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что взяла отпуск и отправилась в Рим. Как призналась сама артистка в личном микроблоге, она очень любит

Военкор Сладков: необходима новая мобилизация в России, иначе СВО будет вечной
  • 2-05-2023, 13:43

Военкор Сладков: необходима новая мобилизация в России, иначе СВО будет вечной

Военкор Александр Сладков заявил о том, что успешные боевые действия на территории другого государства, такого огромного, как Украина, возможны

Врач Александр Мясников проинформировал граждан из РФ о возвращении в Россию дифтерии
  • 3-05-2023, 13:31

Врач Александр Мясников проинформировал граждан из РФ о возвращении в Россию дифтерии

О том, что в Россию снова вернулась дифтерия, заявил врач и популярный телеведущий Александр Мясников. Об этом он проинформировал в эфире канала

Ляйсан Утяшева и Павел Воля публично сделали очередное заявление об их разводе
  • 3-05-2023, 11:37

Ляйсан Утяшева и Павел Воля публично сделали очередное заявление об их разводе

Ляйсан Утяшева и Павел Воля считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Несмотря на это, в Интернете довольно часто появляются

Продюсер Иосиф Пригожин: певице Алле Пугачевой придется отвечать перед РФ и публикой
  • 3-05-2023, 13:37

Продюсер Иосиф Пригожин: певице Алле Пугачевой придется отвечать перед РФ и публикой

Российский продюсер Иосиф Пригожин решил в очередной раз высказаться о покинувших страну артистах отечественного шоу-бизнеса. Особое внимание он

После известия о разводе с Арзамасовой Илья Авербух решил оставить маленького сына
  • 3-05-2023, 22:08

После известия о разводе с Арзамасовой Илья Авербух решил оставить маленького сына

В последнее время ходят слухи о том, что Илья Авербух и Елизавета Арзамасова собираются развестись, так как пара ведет себя очень странно. Фигурист

Интересная информация
К коррупции в нацпроекте «Экология» Ярославской области могут быть причастны чиновники из администрации Евраева
  • 2-05-2023, 14:46

К коррупции в нацпроекте «Экология» Ярославской области могут быть причастны чиновники из администрации Евраева

Администрация губернатора Ярославской области Михаила Евраева тратит миллионы бюджетных рублей на борьбу с коррупцией. Однако это не приносит пользы

Порты в Санкт-Петербурге в 2023 году будут загружены лишь на 20%
  • 2-05-2023, 12:03

Порты в Санкт-Петербурге в 2023 году будут загружены лишь на 20%

В 2023 году порты российского Северо-Западного бассейна, как сообщил газете «Коммерсантъ» коммерческий директор «УК Глобал Портс» Игорь Пухов, будут

ЧВК «Вагнер» спасает: журналистка из США рассказала истории спасенных русскими детей Бахмута
  • 2-05-2023, 20:31

ЧВК «Вагнер» спасает: журналистка из США рассказала истории спасенных русскими детей Бахмута

ЧВК «Вагнер» как ни одна другая российская компания подвергается информационным атакам западной и украинской пропаганды. Это происходит долгие годы,

«Царьград»: Самое подлое заявление правительства США в адрес Москвы прозвучало в 2023 году
  • Вчера, 08:56

«Царьград»: Самое подлое заявление правительства США в адрес Москвы прозвучало в 2023 году

Америка резко негативно отреагировала на предложение главы Венесуэлы Николаса Мадуро создать "антиНАТО". По информации «Царьград», задача нового