Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший сделал заявление о ситуации с размещенными в государстве американскими базами. Политический руководитель Филиппин заявил, что эти базы США не должны использоваться для противостояния с другими государствами. Он заявил, что использование этих баз для противостояния с Китаем будет противоречить договоренности между Филиппинами и США.

Маркос-младший также отметил, что не получал со стороны американского политического руководства каких-либо сообщений и предложений по этому вопросу. Ранее сообщалось, что со стороны политического руководства Филиппин было выражено намерение расширять сотрудничество с Китаем.