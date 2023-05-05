«Defense Express»: Украина сбила российскую гиперзвуковую ракету Х-47 «Кинжал»

Украина впервые сбила российскую гиперзвуковую ракету Х-47 «Кинжал». Об этом заявляет украинское консалтинговое агентство «Defense Express» . Журналисты опубликовали фото обломков ракеты.

Утверждается, что «Кинжал» была сбита на окрестностях Киева ночью 4 мая.

На одной из фотографий можно увидеть носовой обтекатель.

«Он максимально соответствует тому, который используется именно в гиперзвуковом «Кинжале» со сложной формой перехода диаметра. У Х-22 совсем иная носовая часть, с овальными переходами. Обтекатель, что на фото, отличается и от того, которым оснащается баллистическая «Искандер» — у нее он толще», - говорится в публикации.

Журналисты также обращают внимание на толщину материала обломка сбитой ракеты — он необходим для того, чтобы выдерживать высокие температуры на гиперзвуковой скорости.

Чем была сбита гиперзвуковая ракета, не уточняется. Однако в сети уже появились предположения, что поработал ЗРК Patriot или другие западные системы ПВО.

Сутки назад киевские власти сообщили, что в атаке на Киев были задействованы не только дроны-камикадзе, но и ракеты — «вероятно, баллистического типа».