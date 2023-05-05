Актер Владимир Стеклов рассказал, как чудом выжил под обстрелом на Донбассе

Владимир Стеклов рассказал о том, как чудом смог выжить во время очередного обстрела на Донбассе. Подробностями артист поделился в беседе с изданием "Абзац".

«Садимся в машину, ехать нужно быстро. Водитель – резко по тормозам. У него были тактические наушники, туда ему сообщили, что бабку какую-то нужно пропустить, то есть остановиться. Впереди, примерно в метрах 50 от нас был прилет. Если бы не остановка, мы как раз бы до этого места и доехали..." – рассказал актер.

Добавим, что Владимир Стеклов является заслуженным артистом РСФСР и народным артистом Российской Федерации. Зрители хорошо знают его по ролям в таких фильмах: "Кадетство", "Нулевой пациент"Грозный", "Архипелаг", "Глубже!", "Годунов", а также многим другим.

Актёр неоднократно бывал в зоне СВО. Он проводил творческие встречи с бойцами, читал стихи, рассказывал истории о кино.