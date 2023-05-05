Актриса Юлия Пересильд показала снятое на МКС видео для своих дочерей

Российская актриса Юлия Пересильд показала своим многочисленным подписчикам в социальной сети видео, которое она сняла для дочерей на МКС.

В опубликованном ролике артистка кино показывает, как разные предметы себя ведут в условиях невесомости. В тексте под видео звезда отметила, что в космосе она постоянно думала о дочерях.

"Я скучала сильно по девочкам. Хотелось с ними всем поделиться, что увидела, что прочувствовала. Прошло больше года после проведения съёмок, но я все еще делюсь опытом и кайфом от космоса", — отметила Пересильд.

Попутно заметим, что нашумевший фильм Клима Шипенко "Вызов" стал первым фильмом, съёмки которого проходили непосредственно на борту МКС.