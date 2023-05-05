Актриса Юлия Пересильд показала снятое на МКС видео для своих дочерей

Экс-участник вокального шоу «Голос» Арсений Бородин признался, что уход из популярного проекта для него обернулся длительной депрессией. Случилось
О том, что в Россию снова вернулась дифтерия, заявил врач и популярный телеведущий Александр Мясников. Об этом он проинформировал в эфире канала
Несмотря на то, что чиновники Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым ввели специальные меры поддержки для рынка
В последнее время ходят слухи о том, что Илья Авербух и Елизавета Арзамасова собираются развестись, так как пара ведет себя очень странно. Фигурист
Ляйсан Утяшева и Павел Воля считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Несмотря на это, в Интернете довольно часто появляются
Алла Пугачева вернулась в РФ 3 мая. Прилетела она из Израиля не одна, а вместе с матерью Валентина Юдашкина. Примадонна решила провести в последний
Руководитель комитета по вопросам климата и энергетики в немецком законодательном органе Клаус Эрнст сделал заявление по вопросу об участии экспертов
Украина впервые сбила российскую гиперзвуковую ракету Х-47 «Кинжал». Об этом заявляет украинское консалтинговое агентство «Defense Express» .
Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о том, что Вооруженные силы Украины с сентября не имели военных успехов. И сейчас он не верит в то, что
Военный эксперт, основатель сайта MilitryRussia Дмитрий Корнев рассказал, с чего начнется украинское контрнаступление и как далее могут развиваться