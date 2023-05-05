Apple TV+ начал показ сериала «Укрытие» про жизнь на Земле после глобальной катастрофы

На Apple TV+ начался показ двух первых серий научно-фантастического сериала "Укрытие" с участием в главной роли Ребекки Фергюсон.

На Rotten Tomatoes у фильма рейтинг свежести составляет 95%, а рейтинг аудитории - 100%. На Metacritic нвый проект заслуженно получил 73 балла из 100 возможных.

Сюжет сериала рассказывает о будущем после глобальной катастрофы. Из-за этого почти 10 тысяч человек вынуждены жить в большом бункере глубиной 144 этажа. Люди уверены, что мир мертв, а воздух отравлен, поэтому выход на поверхность земли опасен для их жизни. Однако инженер Джулия сомневается в этом и начинает расследование.

Примечательно, что у картины есть официальный дубляж на русском языке. Следующие серии выйдут в пятницу. Третий эпизод зрители смогут увидеть 12 мая.