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Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото с синяками у бассейна на Мальдивах

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Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото с синяками у бассейна на Мальдивах
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Фото из открытых источников

Бывшая прима Большого театра на днях выложила в своем микроблоге новую фотографию. Фото Анастасия Волочкова сделала во время очередного отдыха на Мальдивах.

Стоит сказать, что фолловеры были ошарашены увиденным. По словам самой балерины, сейчас ее тело имеет не самый приятный вид для проведения красочной фотосессии. Но Анастасия не могла покинуть остров, не сделав снимки на пляже.

Поклонники увидели в кадрах синяки. Волочкова оправдалась, что гематомы остались на ее теле после последней постановки с ее участием.

Другие фанаты в комментариях начали высмеивать пристрастие балерины к поездкам на Мальдивы. Многие даже предположили, что вскоре танцовщица поделится новыми снимками фирменного шпагата.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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