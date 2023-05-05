EADaily: доктор Мурти предрек в США новую эпидемию одиночества

Одиночество, которое в настоящее время широко распространяется в США, является настоящей угрозой для людей, как выкуривание сигарет. Американская система здравоохранения тратит ежегодно миллиарды долларов для решения проблем людей, испытывающих одиночество. По словам санитарного врача Вивека Мурти, Штатам грозит очередная "эпидемия", поскольку в стране более половины граждан признались, что они испытывали это чувство.

В 2020 году жители США проводили 20 минут в день, общаясь с друзьями и близкими, по сравнению с 60 минутами двадцатью годами ранее. От одиночества страдают преимущественно молодые люди от 15 до 24 лет.

Врач отмечает, что ничто не сможет заменить личного общения. Также эксперт подчеркнул, что с появлением технологий люди гораздо меньше встречаются.

Из-за одиночества увеличивается риск преждевременной смерти на 30 процентов. Люди с плохими социальными связями склонны к всевозможным сердечно-сосудистым заболеваниям.