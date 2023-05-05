Филипп Киркоров отказался уезжать из РФ вслед за Аллой Пугачевой

Филипп Киркоров ответил на вопрос репортеров о возможном отъезде из РФ. В интервью 56-летний артист признался, что его позиция по этому поводу неизменная. Уезжать из страны поп-король не планирует.

«Это подвиг, в какой-то степени, это позиция. Моя позиция неизменна: родился, начал карьеру в Советском Союзе, продолжил ее в России и буду впредь в РФ», — сказал певец.

Также музыкант добавил, что часть денег с недавних концертов он намерен отдать семьям российских военнослужащих. Цветы от поклонников Киркоров относит к Могиле Неизвестного Солдата, что в Александровском саду. Филиип сказал, что и для него самого, и его двоих детей это место — святое.

Также король эстрады подчеркнул, что «без подвига Неизвестного солдата могло бы не быть сегодня праздников, смеха, музыки, любви».