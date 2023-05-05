Иноагент РФ Лазарева пожаловалась Вайкуле на разлюбивших ее жителей России

Российская актриса Татьяна Лазарева✱ (признана иноагентом) пожаловалась на то, что поклонники ее меньше поддерживают. Своими переживаниями она поделилась с Лаймой Вайкуле. Ранее актриса, переехавшая в Испанию, жаловалась на отсутствие возможности хорошо зарабатывать.

Во время беседы с латвийской певицей телеведущая, сбежавшая из РФ, противопоставила себя россиянам, которые поддерживают специальную военную операцию. Как отметила артистка, раньше российские зрители выражали любовь, теперь же они «идут с ножом в горло».

Лазарева и Вайкуле сравнили разные поколения и пришли к выводам, что в РФ молодежь более свободная, чем люди их возраста. Знаменитости провели аналогию с отбором собак из помета, где оставляют злых и агрессивных.