Кино о войне: что покажут телеканалы и кинотеатры России на праздник и в грядущие выходные

День Победы для многих россиян – это прекрасный повод посмотреть военное кино. Что зрители смогут увидеть на телевидении и в кинотеатрах во время предстоящих выходных.

В мае в прокат выходит сразу две картины о войне. Лента «Помилование» рассказывает о судьбе красноармейца, который ушел в самоволку к девушке накануне Сталинградской битвы и был за это приговорен к расстрелу. Фильм «Сокровища партизанского леса» покажет историю спасения коллекции орденов из одного музея. Эта миссия досталась главной героине и ее детям. В марте на экраны вышла военная кинодрама «Нюрнберг», ее премьера состоится 9 мая.

Кстати сказать, федеральные каналы России в этом году не жалуют советскую классику. В программе передач есть всего несколько фильмов из этой категории. На Первом канале пройдет трансляция традиционного «В бой идут одни старики» и ленты «Белорусский вокзал». 9 мая весь день будет идти сериал «Диверсант».

Что касается канала Россия 1, то там покажут современную ленту «Т-34», несколько серий сериала «Катюша» и картину «Прыжки богомола». Также порадуют зрителей лентой «Первый оскар».

По РЕН-TВ весь день планируется показ «Ивана царевича и Серого волка» и мультфильма про богатырей. Правда, также покажут праздничный парад на Красной площади.



