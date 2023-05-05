Лариса Гузеева осудила траурные посты в соцсетях после смерти Зайцева и Юдашкина

На днях известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева своем Telegram-канале высказалась по поводу соболезнований в адрес модельеров, ушедших из жизни. Она осудила траурные посты в социальных сетях после смерти Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

Как заявила Гузеева, траурные публичные публикации - это «настоящая гадость со слезами и соплями». Актриса задала вопрос, рассуждая о том, для кого именно были адресованы видеоролики от отечественных звезд в соцсетях. По ее мнению, таким образом знаменитости пытаются привлечь к себе внимание.



«Какая это гадость: соболезнования в слезах и соплях по видео в соцсетях и иных приложениях. Для кого? Самисебяшкиснимашки. Пошлость, гадость?» — обратилась к поклонникам экс-ведущая «Давай поженимся!».

Подписчики Ларисы предположили, что этот пост актрисы был адресован исполнительнице Аните Цой. Сама артистка не захотела уточнять, кому адресовала критику.