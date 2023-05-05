Лариса Рубальская стала моложе на 10 лет после курса косметологических процедур

Лариса Рубальская решила довериться косметологам. Она попросила специалистов скорректировать ей возрастные изменения. Позже писательница поделилась полученными результатами.

77-летняя Рубальская выбрала для себя SMAS-лифтинг. Пройдя курс процедур, поэтесса осталась очень довольна результатами.

"Все на свои места встало. Прекрасный результат, новые замечательные люди. У меня открылись глаза, выгляжу намного лучше. Приходите на телевидение, иду на поводу у толпы - должна соответствовать.

Каждый раз, когда встречаю этих людей, благодарна за дружбу. Их мне не хватает, но их любовь на всю жизнь останется. Спасибо за все судьбе", - похвасталась звезда.