Певец Ярослав Дронов (певец SHAMAN) посетил Русский музей. Артист прошелся по выставочным залам заведения в футболке с надписью, содержащей название его хита. Звезда поделился не только впечатлениями от выставки, а и знаниями о культуре России. При этом исполнитель хита «Я русский» афоризм Ницше назвал русской пословицей, пишет «Lenta.ru».

SHAMAN осмотрел шедевры русского живописного искусства, включая картины Ильи Репина и Василия Сурикова. По мнению ведущей Светланы Шевченко, полотно «Бурлаки на Волге» кисти Ильи Репина демонстрирует стремление к цели, «определенное смирение». В ответ на это Дронов вспомнил фразу, что все то, что не убивает, делает нас сильнее. Эти слова немецкого философа Фридриха Ницше певец назвал русской народной пословицей. SHAMAN добавил, что преграды даются человеку для того, чтобы люди преодолевали их. Стоит сказать, что тезис о приобретении силы и выдержки благодаря испытаниям содержится в произведении Ницше под названием «Сумерки идолов, или Как философствуют молотом». Оно было написано в конце 19 века и стало настоящей сенсацией.