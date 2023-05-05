Lenta.ru: стало известно, почему самые популярные телесериалы 2023 года не так хороши

Портал Лента.ру сообщает, почему самые популярные сериалы 2023 года не так хороши. Издание представило антирейтинг из 5-ти самых переоцененных телесериалов, которые вышли в 2023 году.

Новый сериал «Грызня» набирает популярность. Новый успех Netflix нередко сравнивают с шумихой вокруг «Игры в кальмара».

Но блокбастер сосредоточился на захватывающей жестокости, которая подчеркивает изощренные страдания персонажей, а не на диалогах о социальных проблемах.

«Король и шут». Сюжетная линия сериала заставляла персонажей сказки вести себя нелогично, а зрителей, соответственно, краснеть за неловкие спецэффекты.

«Одни из нас». Сюжет фильма передан без особых трансформаций. Хорошие моменты перемежаются предысториями разных персонажей.

"Мандалорец" потерял в популярности из-за экономии на спецэффектах. Студия, которая продюсирует сериал, наверняка не может выделять столько финансов, как в 2019 году. Сюжет сериала стал менее занимательным, о чем свидетельствуют упавшие просмотры.

Вряд ли зрители захотят смотреть на на многочасовые причитания о вымирании китов и таянии ледников в атиутопичный сериале Apple «Экстраполяции». Создается впечатление, что сюжетами о смерти рифов и опустевших бассейнах создатели апеллируют к обеспеченной прослойке зрителей, что логично. В конце концов, у власть имущих есть возможность остановить глобальное повышение температуры на 2,2 градуса.