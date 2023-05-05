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МК: похороны модельера Вячеслава Зайцева в Подмосковье прошли странным образом

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МК: похороны модельера Вячеслава Зайцева в Подмосковье прошли странным образом
Знаменитости
Фото из открытых источников

В подмосковном Щелкове 4 мая 2023 года прошла прощальная церемония с известным российским модельером Вячеславом Зайцевым. Как пишет информационный портал «МК», похороны кутюрье проходили странным образом.

Во-первых, журналисты, которые побывали на траурной церемонии, обратили внимание на то, что проводить в последний путь 85-летнего дизайнера пришли немногие. Правда, в социальных сетях звезды шоу-бизнеса и культуры высказали свои слова соболезнования. На похороны пришли только пять знаменитых гостей, включая Надежду Бабкину, Сергея Зверева, Авангарда Леонтьева, Бедроса Киркорова. Чуть позже приехала Татьяна Михалкова.

Кроме того, траурных венков было немного. Большая часть из дешевых искусственных цветов. А вот семья Зайцева вела себя достойно, пишут корреспонденты. Родственники приобрели добротный гроб, заказали отпевание в храме, организовали панихиду на кладбище. При этом сын Егор и внучка Маруся не захотели общаться с представителями прессы. Другом с другом они тоже не общались.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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