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«Мы залижем раны, и когда Родина будет в опасности – вновь встанем на ее защиту»: Пригожин выводит ЧВК «Вагнер» из Бахмута

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«Мы залижем раны, и когда Родина будет в опасности – вновь встанем на ее защиту»: Пригожин выводит ЧВК «Вагнер» из Бахмута
Военные новости
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о намерении вывести бойцов из Бахмута (Артемовск) на фоне продолжающегося «снарядного голода».

Вместе с «музыкантами» Пригожин записал обращение к Министру обороны Сергею Шойгу, к начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову и президенту России Владимиру Путину, описав ситуацию в Бахмуте.

«В этой «бахмутской мясорубке» показали успех и хороший результат, от чего некоторых деятелей, околовоенных бюрократов из Министерство обороны задавила жлоба по-русски говоря и поэтому нас посадили на так называемый искусственный дефицит боеприпасов. «Снарядный голод», которые лежат свободно на складах, мы получали не более 30% от потребностей. Поэтому наши потери были значительно выше, чем должны были быть, но мы шли вперед», — подчеркнул бизнесмен.

 Владелец ЧВК «Вагнер» напомнил, что бойцы успешно защищали интересы России в зоне спецоперации, освобождая новые территории. Однако из-за продолжающегося снарядного голода потери формирования стали слишком большими, и они вынуждены покинуть Бахмут 10 мая. 

«До 9 числа, несмотря на то, что боеприпасы у нас практически закончились, мы останемся в Бахмуте, чтобы этот священный праздник для всего народа России не посрамил блеск русского оружия, а затем мы выйдем в тыловые лагеря после 400 дней ежедневной тяжелой работы», — заявил владелец ЧВК «Вагнер». 

Он также не исключил, что через время бойцы «оркестра» могут снова понадобиться России и Министерству обороны, поэтому они будут ждать в тыловых лагерях и залечивать раны. 

«Мы залижем раны, и когда Родина будет в опасности – вновь встанем на ее защиту. Русский народ может на нас рассчитывать», - говорится в сообщении, которое публикует пресс-служба компании «Конкорд». 

Напомним, ранее Пригожин эмоционально высказался в адрес Шойгу и Герасимова, показав трупы «вагнеровцев», которые стали жертвами «снарядного голода».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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