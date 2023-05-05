На похоронах модельера Вячеслава Зайцева был замечен двойник Аллы Пугачевой

На похоронах модельера Вячеслава Зайцева появилась некая женщина, которая сильно напоминала Аллу Пугачеву. Видео было опубликовано порталом StarHit. Двойник Примадонны был замечен журналистами, но сама дама утверждала, что это не она.

Во время прощания с дизайнером к могиле подошла женщина, которая напоминала Примадонну. Пока неизвестно, кто она такая. Алла Борисовна не была на похоронах Зайцева. Но известно, что Пугачева прибыла в РФ на несколько дней вместе с матерью умершего модельера Валентина Юдашкина. Артистка планирует посетить его похороны, которые пройдут 6 мая.

Напомним, Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет. Кутюрье похоронили на Жегаловском кладбище в Щелково. Там присутствовали его родные, близкие, друзья, коллеги.