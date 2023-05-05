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Народный артист России Андрей Соколов поддержал бойцов СВО из Приморского края

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Народный артист России Андрей Соколов поддержал бойцов СВО из Приморского края
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Фото из открытых источников

Народный артист Российской Федерации Андрей Соколов решил поддержать приморских бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО). Он посетив полигон, где в настоящее время военнослужащие проходят подготовку.

Нелишне напомнить, что артист является организатором проекта «Культура в помощь Донбассу». Он нередко посещает зону спецоперации. Соколов не только дает концерты в ДНР и ЛНР, но и отвозит туда гуманитарную помощь.

Помимо всего прочего, Андрей Алексеевич являлся президентом фестиваля «Меридианы Тихого» в 2022 году. Он принял участие в съемках кинофильма «Маленькая Вера», которые в том числе провели в Мариуполе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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