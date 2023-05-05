Нефролог Шилов: Из-за пандемии коронавируса увеличилось число людей с болезнями почек

Коронавирус негативно сказывается на состоянии всех органов. Но катастрофически восприимчивые к болезни почки. Об этом заявил врач-нефролог Минздрава РФ Евгений Шилов.

По данным профессора Сеченовского университета, у пациентов, ранее не страдавших от болезней почек, после коронавируса стали проявляться проблемы с органом. Это можно объяснить тем, что недуг вызывает «цитокиновую бурю», которая приводит к образованию микротромбов, «постковидному» состоянию, которое сохраняется длительное время после выздоровления. Также люди проходят длительный курс лечения, что является нефротоксичным.

Что касается больных, которые имели проблемы с почками на момент заражения, они составляют группу риска. Если среди пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями смертность в ходе заражения ковидом увеличивается в 10 раз, то среди больных с почечными недугами это показатель увеличивается в целых 15 раз. Многим после Covid-19 требуется заместительная почечная терапия (диализ).