Певица РФ Алла Пугачева после смерти модельера Вячеслава Зайцева повела себя крайне некрасиво

Алла Пугачева не самым лучшим образом обошлась с памятью модельера, которому многим обязана. Несмотря на то, что Примадонна на днях прибыла в Россию, она так и не появилась на похоронах Вячеслава Зайцева. Но это далеко не все.

Люди, которые присутствовали вчера на кладбище в подмосковном Щелкове, заметили, что на могиле прославленного кутюрье не было венка от Пугачевой. Единственное, что сделала после смерти Зайцева артистка — посвятила ему публикацию в социальной сети. А Вячеслав Михайлович в свое время создавал имидж для артистки.

Добавим, 6 мая на Троекуровском кладбище в Москвы земле предадут тело близкого друга Примадонны Валентина Юдашкина. Певица прилетела в Россию именно для того, чтобы проводить в последний путь хорошего товарища.