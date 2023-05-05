Певица Алла Пугачева вернулась в РФ вместе с 77-летней матерью Валентина Юдашкина

Алла Пугачева вернулась в РФ 3 мая. Прилетела она из Израиля не одна, а вместе с матерью Валентина Юдашкина. Примадонна решила провести в последний путь близкого друга.

77-летняя Раиса Петровна удаленно руководит отделом готового платья Дома моды Валентина Юдашкина. Она живет в Израиле. С умершим кутюрье они виделись в последний раз в конце марта этого года. Онкобольной модельер вместе с женой Мариной прилетал в Израиль к матери и подруге Алле Борисовной.

Стоит добавить, что Примадонна и Раиса Петровна вынужденно прибыли в Москву на частном бизнес-джете. Арендовали самолет с израильским экипажем. По некоторым данным, перелет в одну сторону является удовольствием не из дешевых и стоит порядка 3,5 млн рублей. Другие источники утверждают, что Пугачева с попутчицей летели обычным авиарейсом.