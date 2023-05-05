Певица Лайма Вайкуле рассекретила точное местонахождение Аллы Пугачёвой

Лайма Вайкуле в микроблоге рассекретила местонахождение Аллы Пугачёвой. СМИ активно писали о приезде Примадонны в Россию, а также пытались выяснить цель ее визита Москву.

Оказывается, артистка дествительно находится в РФ. Вайкуле сказала, что Пугачёва прилетела в РФ на похороны Валентина Юдашкина.

Мне сказала позавчера, что она летит в Москву на похороны к Юдашкину. Я ее спросила: «А как дети?» Она мне ответила: «Я что, к нему на похороны не поеду, — поделилась Лайма.

Напомним, ранее певицу ждали на похоронах Вячеслава Зайцева. Как сообщалось, что Алла Борисовна прилетела именно с этой целью. Но на прощании с модельером ее не было. Сама Примадонна не дает никаких комментариев.