Поведение родных модельера РФ Вячеслава Зайцева на его похоронах возмутило присутствующих

В Сети не утихают споры по поводу ситуации, которая сложилась на прощании с известным модельером Вячеславом Зайцевым. Поклонники покойного кутюрье, присутствующие вчера на похоронах, не могут прийти в себя от увиденного.

Дело в том, что на траурной церемонии, которая состоялась 4 мая 2023 года в подмосковном Щелково, присутствующие все время перешептывались и переглядывались. Прощание проигнорировали практически все российские знаменитости, за исключением Бедроса Киркорова, Надежды Бабкиной, Сергея Зверева и Татьяны Михалковаой.

У поклонников умершего Зайцева таке вызвали вопросы странные отношения между его родственниками. К примеру, сын и внучка модельера на кладбище приехали отдельно. Девушка отказывалась сидеть с отцом в храме. Да и между собой они практически не общались.