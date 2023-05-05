Yandex.RTB

Поведение родных модельера РФ Вячеслава Зайцева на его похоронах возмутило присутствующих

Image 16+
Поведение родных модельера РФ Вячеслава Зайцева на его похоронах возмутило присутствующих
Знаменитости
Фото из открытых источников

В Сети не утихают споры по поводу ситуации, которая сложилась на прощании с известным модельером Вячеславом Зайцевым. Поклонники покойного кутюрье, присутствующие вчера на похоронах, не могут прийти в себя от увиденного.

Дело в том, что на траурной церемонии, которая состоялась 4 мая 2023 года в подмосковном Щелково, присутствующие все время перешептывались и переглядывались. Прощание проигнорировали практически все российские знаменитости, за исключением Бедроса Киркорова, Надежды Бабкиной, Сергея Зверева и Татьяны Михалковаой.

У поклонников умершего Зайцева таке вызвали вопросы странные отношения между его родственниками. К примеру, сын и внучка модельера на кладбище приехали отдельно. Девушка отказывалась сидеть с отцом в храме. Да и между собой они практически не общались.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Стало известно, какие кинопроекты порадуют фанатов «Звездных войн» в ближайшие годы

Сегодня, 21:18

Актриса Юлия Пересильд показала снятое на МКС видео для своих дочерей

Сегодня, 21:06

Поведение родных модельера РФ Вячеслава Зайцева на его похоронах возмутило присутствующих

Сегодня, 18:48

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото с синяками у бассейна на Мальдивах

Сегодня, 18:40

45-летняя Ольга Орлова впервые за долгое время показала своего мужа Валерия

Сегодня, 18:33

Лариса Гузеева осудила траурные посты в соцсетях после смерти Зайцева и Юдашкина

Сегодня, 18:25

Сбежавшая из РФ на Кипр с мужчиной ведущая Ольга Бузова теперь точно выйдет замуж

Сегодня, 18:25

Иноагент РФ Лазарева пожаловалась Вайкуле на разлюбивших ее жителей России

Сегодня, 18:20

Актер Владимир Стеклов рассказал, как чудом выжил под обстрелом на Донбассе

Сегодня, 18:01

Кино о войне: что покажут телеканалы и кинотеатры России на праздник и в грядущие выходные

Сегодня, 17:51

«Lenta.ru»: Российский певец SHAMAN назвал афоризм Фридриха Ницше русской пословицей

Сегодня, 17:42

Apple TV+ начал показ сериала «Укрытие» про жизнь на Земле после глобальной катастрофы

Сегодня, 17:35

Певица РФ Алла Пугачева после смерти модельера Вячеслава Зайцева повела себя крайне некрасиво

Сегодня, 13:33

Певица Лайма Вайкуле рассекретила точное местонахождение Аллы Пугачёвой

Сегодня, 13:25

Лариса Рубальская стала моложе на 10 лет после курса косметологических процедур

Сегодня, 13:16

Пропавший с ТВ ведущий телепрограммы «Пусть говорят» 37-летний Дмитрий Борисов находится в Майами

Сегодня, 13:10

Филипп Киркоров отказался уезжать из РФ вслед за Аллой Пугачевой

Сегодня, 13:05

EADaily: доктор Мурти предрек в США новую эпидемию одиночества

Сегодня, 12:49

Певец РФ SHAMAN вышел на сцену в Кремле без кожаных брюк

Сегодня, 12:41

Певица РФ Пелагея совершила ошибку, выгнав участника «Голоса» из телепроекта

Сегодня, 12:32

Певица РФ Пелагея совершила ошибку, выгнав участника «Голоса» из телепроекта
  • Сегодня, 12:32

Певица РФ Пелагея совершила ошибку, выгнав участника «Голоса» из телепроекта

Экс-участник вокального шоу «Голос» Арсений Бородин признался, что уход из популярного проекта для него обернулся длительной депрессией. Случилось

Врач Александр Мясников проинформировал граждан из РФ о возвращении в Россию дифтерии
  • 3-05-2023, 13:31

Врач Александр Мясников проинформировал граждан из РФ о возвращении в Россию дифтерии

О том, что в Россию снова вернулась дифтерия, заявил врач и популярный телеведущий Александр Мясников. Об этом он проинформировал в эфире канала

Помощь Беглова обернулась для горкомбинатов соцпитания Петербурга миллионными убытками
  • Вчера, 21:29

Помощь Беглова обернулась для горкомбинатов соцпитания Петербурга миллионными убытками

Несмотря на то, что чиновники Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым ввели специальные меры поддержки для рынка

После известия о разводе с Арзамасовой Илья Авербух решил оставить маленького сына
  • 3-05-2023, 22:08

После известия о разводе с Арзамасовой Илья Авербух решил оставить маленького сына

В последнее время ходят слухи о том, что Илья Авербух и Елизавета Арзамасова собираются развестись, так как пара ведет себя очень странно. Фигурист

Ляйсан Утяшева и Павел Воля публично сделали очередное заявление об их разводе
  • 3-05-2023, 11:37

Ляйсан Утяшева и Павел Воля публично сделали очередное заявление об их разводе

Ляйсан Утяшева и Павел Воля считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Несмотря на это, в Интернете довольно часто появляются

Певица Алла Пугачева вернулась в РФ вместе с 77-летней матерью Валентина Юдашкина
  • Сегодня, 10:12

Певица Алла Пугачева вернулась в РФ вместе с 77-летней матерью Валентина Юдашкина

Алла Пугачева вернулась в РФ 3 мая. Прилетела она из Израиля не одна, а вместе с матерью Валентина Юдашкина. Примадонна решила провести в последний

Интересная информация
Эрнст сделал заявление об участии российских экспертов в расследовании инцидента на «Северном потоке»
  • 3-05-2023, 10:03

Эрнст сделал заявление об участии российских экспертов в расследовании инцидента на «Северном потоке»

Руководитель комитета по вопросам климата и энергетики в немецком законодательном органе Клаус Эрнст сделал заявление по вопросу об участии экспертов

«Defense Express»: Украина сбила российскую гиперзвуковую ракету Х-47 «Кинжал»
  • Сегодня, 13:33

«Defense Express»: Украина сбила российскую гиперзвуковую ракету Х-47 «Кинжал»

Украина впервые сбила российскую гиперзвуковую ракету Х-47 «Кинжал». Об этом заявляет украинское консалтинговое агентство «Defense Express» .

Шурыгин заявил, что ВСУ с сентября не имели ни одного военного успеха
  • 3-05-2023, 18:03

Шурыгин заявил, что ВСУ с сентября не имели ни одного военного успеха

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о том, что Вооруженные силы Украины с сентября не имели военных успехов. И сейчас он не верит в то, что

Военный эксперт Корнев описал возможную схему контрнаступления ВС Украины
  • Вчера, 18:38

Военный эксперт Корнев описал возможную схему контрнаступления ВС Украины

Военный эксперт, основатель сайта MilitryRussia Дмитрий Корнев рассказал, с чего начнется украинское контрнаступление и как далее могут развиваться