Пропавший с ТВ ведущий телепрограммы «Пусть говорят» 37-летний Дмитрий Борисов находится в Майами

Ведущий популярной программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов давно пропал из медиапространства. Долгое время он не давал о себе ничего знать.

Примечательно, последний выпуск ток-шоу вышел в эфиры Первого канала еще в Новый год. Журналист не только не появляется на публике, но и по какой причине скрывает свое местонахождение.

Но недавно стало известно о том, что где в настоящее время находится 37-летний Дмитрий. Борисова «выдала» Светлана Малькова, которая является частой гостьей его шоу.

Художница «прославилась» благодаря разводу с Романом Мальковым, который от жены ушел к актрисе Анастасии Макеевой. Живет женщина с детьми в Майами. Там она, собственно говоря, и встретила ведущего «Пусть говорят».