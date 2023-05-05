РИА «Новости»: Уволенный с «Первого канала» ведущий из РФ Дмитрий Дибров нашел новый проект

Дмитрий Дибров на минувшей неделе сообщил об уходе из шоу «Кто хочет стать миллионером?», которое выходит на Первом канале. Спустя некоторое время ведущий подыскал себе другой способ заработка. Сейчас журналист занимается производством нового проекта. Об этом в личном микроблоге написала его молодая супруга Полина.

По словам жены Диброва, сейчас они с семьей находятся в десятидневном туре по городам Африки. В Намибию пара приехала вместе с сыновьями Александром, Ильей, Федором.

Как отметила девушка, при увольнении из игры Дмитрий все равно сохранит свою работу на Первом канале. Дело в том, что у телеведущего осталась вечерняя программа «Подкаст. Лаб. Антропология». Впрочем, подробности будущих передач Диброва пока что она не раскрыла.