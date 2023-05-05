Сбежавшая из РФ на Кипр с мужчиной ведущая Ольга Бузова теперь точно выйдет замуж

Российская певица Ольга Бузова не так давно отправилась на отдых в Европу. Свой выбор поющая телеведущая остановилась на Кипре. Там эстрадная звезда приехала к камню Афродиты, где загадала самое заветное желание. Исполнительница окунулась в магическую воду и сделала на память несколько снимков. Также теледива построила башню из гальки и нашла на пляже красивый камень в форме сердца.

«Нашла камушек в форме сердца...и загадала желание. Все, кто меня давно знает, понимают, почему для меня это так важно», – написала исполнительница хита «Вот она я».

Также нужно отметить, что путешествует Ольга в этот раз не одна. На днях Бузову заметили в компании красавца. С мужчиной за ручку артистка прошлась по красочным улицам Рима. По одной из версий, это ее продюсер Ник Мартынов.