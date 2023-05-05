Телеведущий Владимир Соловьев проинформировал о возвращении из Израиля в РФ певицы Аллы Пугачевой

Неожиданное возвращение в РФ народной артистки Аллы Пугачёвой вызвало небывалый гнев у телеведущего Владимира Соловьёва. Во время очередного прямого эфира на "Соловьев LIVE" скандально известный журналист коснулся этой темы. Он буквально вышел из себя.

"Не понимаю, почему Пугачеву пустили назад. Это что вообще такое? Это что, все можно? Можно все нести, что угодно, про страну, это через губу — а затем пускают назад? Давайте по телевизору ее покажите, дайте концерт провести, в ножки упадите, с цветами встретьте", — возмутился телеведущий.

Напомним, Примадонна прилетела в Москву на частном самолёте вместе с матерью модельера Валентина Юдашкина. Скорее всего, возвращение Аллы Борисовной в Россиию связано со смертью знаменитого кутюрье.

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