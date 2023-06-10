Дочь Любови Успенской рассказала, планирует ли съезжать от матери

Дочь Любови Успенской, появившись в свадебном наряде, вызвала слухи о свадьбе. Но позже выяснилось, что свадебный наряд понадобился Татьяне Плаксиной исключительно для съемок в телешоу. Несмотря на это, сплетни о личной жизни девушки продолжают распространяться в Сети.

Ранее начинающая певица высказывала желание создать семью и родить детей в 2023 году. Но Татьяна рассказала, что пока что не планирует съезжать из квартиры своей матери.

"Время придет, думаю. Все само собой случится", - сказала Плаксина, комментируя вопросы о возможном переезде.

Все мысли девушки заняты сольным концертом, который запалнирован на конец мая. Она отметила, что полностью сосредоточена на подготовке к шоу, поэтому все время уделяет занятиям вокалом и продолжает жить под одной крышей с Любовью Успенской.