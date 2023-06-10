В Италии спрогнозировали катастрофическое извержение супервулкана вблизи Неаполя

Ученые предупреждают о высоком риске извержения супервулкана Флегрейские огненные поля, который находится рядом с Неаполем (северо-западнее города, у западного побережья Апеннинского полуострова).

В ходе исследования участниками международной команды геологов и специалистов Университетского колледжа в Лондоне был выполнен глубокий анализ территории, потенциально находящейся под угрозой. Им удалось установить, что начался процесс расширения магматической камеры под вышеуказанным вулканом. Это может спровоцировать разрыв породы и опасное извержение. Отмечается, что часть стенок магматической камеры этого вулкана ослаблена.

Эксперты сделали расчеты на основе математической модели. Авторы исследования призывают к бдительности. Ученые также предупредили о необходимости надлежащей подготовки к возможному природному катаклизму.