«Вокруг ТВ»: Дочь Александра Абдулова рассказала, какую профессию выбрала

Дочь российского актера Александра Абдулова в 2024 году заканчивает школу и она очень сильно похожа на своего звездного отца. Однако профессия актрисы ей не по душе. Об этом рассказала сама Евгения в программе «Сегодня вечером» на Первом канале. Девушка определилась с будущей профессией. Она планирует учится на режиссера во ВГИК.

Дочь знаменитого артиста планирует экранизировать несколько любимых книг. Женя мечтает, чтобы ее ленты заставили зрителей задуматься. Несмотря на то, что мать девушки не разделяет предпочтений дочери, ее это не останавливает.

Стоит сказать, что Евгения успела поработать в киноиндустрии в качестве актрисы. Она сыграла в проекте Аллы Суриковой «Любовь и сакс». Режиссер отметила потенциал и харизматичность звездной наследницы.