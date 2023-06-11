33-летняя Лиза Климова появилась на премьере впервые после рождения сына

Лиза Климова вместе с Дмитрием Чеботаревым уже воспитывает дочь Иванну. Пара появилась на премьере телесериала «Райцентр». Они исполнили роли выпускников, поэтому появились на этом мероприятии в тематических красных лентах. 36-летний артист сообщил, что прошедшие съемки для него стали непривычным, но интересным опытом.