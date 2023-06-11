Иноуэ допустил роспуск японского законодательного органа

Заместитель руководителя японской либерально-демократической партии, которая располагает большинством в законодательном органе государства, Синдзи Иноуэ сделал заявление по вопросу внесения вотума недоверия правительству, которое сформировано этой партией.

Дело в том, что оппозиционная конституционно-демократическая партия в Японии уже давно заявляет о намерении поставить вопрос о вынесении вотума недоверия правительству. Иноуэ заявил, что в том случае, если этот вопрос будет поставлен и вотум недоверия вынесен, то, скорее всего, японский законодательный орган будет распущен для проведения новых выборов.

«Если оппозиционная партия поднимет вопрос о вотуме недоверия, это может стать существенной причиной для проверки уровня доверия людей», – заявил он.