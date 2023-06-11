Актер РФ Виктор Добронравов объяснил, почему отказался сниматься в Лондоне

Гостем очередного выпуска телевизионной программы «Однажды…» стал известный российский актер театра и кино Виктор Добронравов. В студии передачи заслуженный артист Российской Федерации сделал откровение.

Он признался, что был вынужден отказаться от съемок в одном британском проекте. По словам Добронравова, у него есть некоторые обязательства в театре.

«Вот в минувшем году у меня было предложение. Я не смогу себе позволить ради 12 съемочных дней в проекте в Британии уехать из РФ и сидеть там 3 месяца», — сказал актер.

Также артист кино добавил, что он правильно расставил приоритеты, когда выбрал работу в родном театре.