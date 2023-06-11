«Царьград»: РФ закапывает сама себя, основной элемент спасения был забыт

Политический обозреватель Андрей Перла заявил «Царьграду», что основным элементом спасения РФ является музыка, литература, кино, однако он давно забыт. Эксперт обращает внимание на то, что за все время конфликта удалось снять всего несколько художественных картин об освобождении Донбасса.

Как утверждает обозреватель, с литературой ситуация лучше. Военные сборники выходят, но не в том объеме, в котором нужно. Также Перла уверен, что дело в общественном настроении и в целом в состоянии культуры. Он считает, что должны быть государственные заказы и система отбора сценариев.

«Советская цензура способствовала улучшению качества произведений, особенно кино. Бывали сбои, клали фильмы Тарковского на полку, это правда. Но в итоге цензура фильмов, система одобрения сценариев, затем, собственно, способствовала оттачиванию талантов», — говорит политолог.