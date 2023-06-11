Дарья Донцова объяснила, почему никто не видел ее слез после смерти супруга

Дарья Донцова призналась СМИ, что она не рыдала на публике после смерти супруга. Психолог Александр Донцов умер из-за рака. Как считает писательница, плакать на глазах у людей неправильно. По словам женщины, никто не должен испытывать подобный психоэмоциональный груз из-за переживаний другого человека. Дарья также рассказала, что она чувствует всегда присутствие близкого человека.

«Не нужно на окружающих вешать внутреннее состояние и жаловаться. Когда человек умирает, не нужно за него плакать — за него нужно молиться», — заявила Донцова.

Знаменитость отметила, что от печали ее спасает работа. Она пишет по-прежнему романы и читает лекции в Сретенском монастыре. К слову, сама она также сражалась с онкологией. После курса химиотерапии наступила долгожданная ремиссия.