Дочь кутюрье Валентина Юдашкина рассказала о последнем обещании, которое дала своему отцу

2 мая 2023 года скончался прославленный модельер-художник Валентин Юдашкин. Долгое времени он боролся с онкологией. Рак прогрессировал и оказался сильнее.

Недавно прошло 40 дней с момента смерти известного кутюрье. Его дочь Галина посвятила своему любимому отцу пост в соцсетях. Она рассказала о последнем обещании, которое дала покойному.

Я обещала, что бренд, который растил долгие 35 лет, будет в надежных руках. Я сделаю все для того, чтобы тебе не было стыдно, чтобы ты мной гордился! Люблю очень, скучаю, думаю каждый день о тебе - написала Галина.

Дочь Юдашкина добавила, что не может смириться со смертью отца. Она призналась, что до сих пор мечтает позвонить Валентину и рассказать, как живет их семья.