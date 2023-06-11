Кабмин РФ расширил перечень жизненно необходимых лекарственных средств

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении списка жизненно важных лекарств. Документ был опубликован на официальном портале правительства.

Согласно имеющимся в документе данным, перечень препаратов дополнительно пополнится новыми формами выпуска для 4-х лекарств. В том числе, для сапроптерина была добавлена форма — таблетки диспергируемые. Для лекарства глекапревир+пибрентасвир есть возможность выпуска в специальных гранулах в оболочке.

«Для препарата «Просидол» для обезбаливания добавлена форма подъязычных таблеток, а для иммунодепрессанта пирфенидон – форма таблеток, покрытых оболочкой», — сказано в постановлении Кабмина РФ.