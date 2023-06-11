Кардиолог Кондрахин: Стас Пьеха попал в реанимацию из-за стресса и отсутствия отдыха

Переработка, отсутствие отдыха и стресс приводят к болезням сердца. Об этом проинформировал кардиолог Андрей Кондрахин. По словам врача функциональной диагностики, именно из-за этого Стас Пьеха попал в реанимацию.

«Что касается болезней сердца, инфаркт стал чаще встречаться у молодых. На первый план выходит гиподинамия, то есть отсутствие физической активности, переработки, нехватка отдыха», — подчеркнул врач.

Напомним, в ночью на 11 июня российский певец попал в реанимацию. До этого Стас пожаловался на проблемы с сердцем. Пьеху доставили в Боткинскую больницу Москвы. После этого сам артист вышел на связь и сказал, что серьезных проблем специалисты не обнаружили.