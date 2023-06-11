Композитор Виктор Чайка сообщил, почему пропала певица РФ Ирина Аллегрова

Ирина Аллегрова не выпускает новых песен и не выступает с сольными концертами. Куда пропала певица, рассказал Виктор Чайка. Композитор давно дружит с артисткой и решил поделиться причинами ее внезапного исчезновения в эфире передачи «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Чайка успокоил фанатов. Он уверяет, что с Аллегровой ничего не случилось. Просто певицу раньше было трудно куда-либо вытащить, а сейчас тем более.

У нее период раздумий. Она много думает. Осталась дружелюбным человеком. Однако объясняет, что у нее сейчас такой период, когда никуда не показывается и не снимается. Она говорит: «Должна привести мысли в порядок и остальное», – говорит композитор.