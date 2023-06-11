Муж Анны Седоковой проводит время в стриптиз-клубе после ссоры с артисткой

Весьма напряженные отношения, которые сложились между Анной Седоковой и ее мужем Янисом Тиммой, вызывают у фанатов вопросы. Слухи о разводе пары спровоцировал латвийский баскетболист в социальных сетях.

Он поделился с подписчиками кадрами из стриптиз-клуба в США, показав сексапильных полуголых танцовщиц. Тимма отметил, что будет делать то, что захочет. Не отстает от мужа исполнительница. Певица опубликовала видеоролик в откровенном наряде.

Пока что супруги не рассказывают, что между ними происходит. Хотя известно, что конфликт начался после поездки артистки в РФ. Пара даже попыталась публично выяснять отношения. Пользователи уверены, что Анне, несмотря на усилия, избежать третьего развода не удастся.