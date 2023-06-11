Sport24.ru: киноляп с татуировкой из «Джентльменов удачи» прошел незамеченным для большинства телезрителей

Любимая многими советская комедий «Джентльмены удачи» была снята Александром Серым. Режиссер отсидел в тюрьме, поэтому тема тюремного языка и татуировок для него не новая. Хотя именно с тату связан киноляп в фильме, о котором пишет sport24.

По сюжету комедии, воспитателю детского сада нарисовали блатные татуировки, как у Доцента. Можно увидеть наколки в виде голой женщины, надпись «не забуду мать родную», изображение лампочки и орла.

Но многие из татуировок в фильме то перемещаются с места на место, то бледнеют, то стираются, то меняются ‒ лампочка смотрит вверх и вниз. По сюжету татуировки воспитателю нарисовали временные тату, но подельники Трошкина не могли не заметить, что наколки Доцента от снега стираются. Выходит, воспитатель смог легко навлечь на себя подозрение и быть разоблаченным, в чем и состоит незамеченный киноляп в фильме.