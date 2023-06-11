В Сети появились фотоснимки подросших дочерей умерших артистов Абдулова и Табакова

Многие артисты покинули этот мир, а за это время их дети сильно выросли. К примеру, дочь Олега Табакова Мария достигла 17-летнего возраста и посещает разные мероприятия. Девушка заканчивает школу и планирует учится на дизайнера или менеджера.

Дочь Александра Абдулова уже в 16 лет начала сниматься в кино и клипах. Евгения посещает театральную студию «Детикино» и обычную школу.

Наследница Дмитрия Хворостовского много путешествует. Нина также стремится к достижению музыкальных целей. Девушка занимается в музыкальной школе, играет на инструментах, хотя вместе с матерью проживает в Швейцарии.

Дочка Бориса Грачевского ходит в школу, однако активно проявляет интерес к китайскому языку. Василиса планирует учиться в Китае, чтобы лучше понять культуру этой страны.