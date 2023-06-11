Власти СССР запретили фильм «Тридцать три» — изъяли прямо из кинотеатров. Его показывали тайно

В 1965 году состоялась премьера картины советского режиссера и сценариста Георгия Данелия «Тридцать три». Спустя две недели фильм запретили. Виной всему— сцена с кортежем (машина «Чайка» в сопровождении мотоциклистов), где секретарь ЦК КПСС по идеологии Михаил Суслов разглядел пародию на встречу космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева на Красной площади, которая состоялась в этом же году. Чиновник сказал убрать «клевету на социалистическую действительность», однако режиссер отказался удалять кадры и фильм изъяли прямо из проката.

Через некоторое время исполнитель главной роли Евгений Леонов встретил помощника министра культуры, который его похвалил за исполненную роль. Актер удивленно спросил: «Зачем тогда запретили ленту?». Тот ответил, что смотреть картину как генерал и зритель — разные вещи.

Добавим, что проект «Тридцать три» пропал не начисто. В некоторых кинотеатрах его тайно показывали. А в 1988 году картина снова появилась на экранах.