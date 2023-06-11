Внучка певицы РФ Ларисы Долиной призналась, что её обижали в школе

Внучка Ларисы Долиной Александра призналась, что столкнулась в школе с буллингом, но преодолела недопонимание со своими одноклассниками. Девушка пошла по стопам звездной бабушки и сейчас занимается музыкой. Об этом она рассказала эфире "Ты не поверишь!".

11-летняя Александра говорит, что подвергалась нападкам от сверстников, которые ее обвинили в использовании имени своей бабушки.

"Меня задирали, заслуженно. Я изменилась, разговариваю и выгляжу иначе. Меня было за что ненавидеть", — сообщила школьница.

Саша добавила, что пережить этот непросто период помог отец, который давал ценные советы и рассказывал разные истории из своей школьной жизни.

"Считаю, что благодаря его рассказам и знаниям смогла наладить в классе репутацию", — заключает юная певица.