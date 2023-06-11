Врач-нарколог Волков проинформировал о главных мифах, связанных с употреблением алкоголя

Главный нарколог Ярославской области рассказал о главных мифах, связанных с употреблением алкогольных напитков. По данным Александра Волкова, существует мнение, что спиртное уменьшает стресс. Но доктор уверен, что если сперва человек получает удовольствие, то через короткое время ощущает депрессию и апатию.

Волков сообщил, что сон под воздействием выпитого алкоголя является неглубоким. Крепкие напитки не способствуют восстановлению организма. При этом люди думают, что алкоголь способствует засыпанию и крепкому сну.

К тому же, нарколог опроверг мнение о полезности красного вина за ужином. Наличие вина в рационе живущих на Средиземноморском побережье людей вовсе не доказывает его пользу для человека. Как подчеркивает эксперт, на это влияет много других элементов рациона.