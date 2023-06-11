Журналисты рассказали, как выживают за рубежом уехавшие из РФ артисты

Покинувшие РФ артисты не смогли себе вернуть славу, получившую на родине. Журналисты рассказали, как сбежавшие звезды выживают за границей.

Самая печальная участь постигла Little Big✱. После начала СВО группа записала антироссийкое видео и уехала в США. Но международный гастрольный тур у коллектива не получилось провести, ведь в некоторых странах им отказали из-за протестов украинцев.

В Америку уехал стендапер Александр Незлобин и популярный блогер Илья Варламов✱ . Первый выступает с шуточными номерами и признается, что жизнь за границей оказалась дорогой. Варламов продолжает записывать видео, но не о проблемах урбанистики РФ, а о том, как устроен быт жителей Штатов.

В выгодном положении оказались Максим Галкин✱, а также Рената Литвинова. Для поддержания привычного уровня жизни, они постоянно постоянно гастролируют. Актриса выступает с постановкой «Кактус», а юморист радует публику регулярными антироссийскими шуточками.

✱Физлицо, признанное иноагентом в России